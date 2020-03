SEOUL - Welcome back! Kim Bum resmi menyelesaikan tugas wajib militer (wamil) dan kembali ke masyarakat kemarin, Jumat(13/3/2020).

Hal itu diumumkan langsung oleh agensi sang aktor, King Kong by Starship. "Kim Bum menyelesaikan tugas wamilnya sebagai pekerja publik pagi ini," demikian pernyataan dari agensi, Sabtu (14/3/2020).

Selama 20 bulan lebih, Kim Bum telah menjalankan tugas wamilnya sebagai pekerja publik. Mantan kekasih Oh Yeon Seo ini menjalani wamil sejak April 2018 dan menjalani pelatihan dasar selama 5 minggu.

Meski baru selesai wamil kemarin, namun Kim Bum sudah mendapat tawaran pekerjaan untuk segera kembali ke industri hiburan. Ia tengah didekati untuk bermain di drama fantasi The Tale of Gumiho.

King Kong by Starship membenarkan jika Kim Bum tengah mempertimbangkan tawaran membintangi The Tale of Gumiho. Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah telah dikonfirmasi berlakon sebagai tokoh utama drama ini.

Drama terakhir yang dibintangi Kim Bum adalah Mrs. Cop 2 yang tayang pada 2016. Setelah itu, ia membintangi film Detective K: Secret of the Living Dead (2018) sebagai Cheon Moo.

