SEOUL - Aktor Boys Over Flowers, Kim Bum dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk terlibat dalam penggarapan drama The Tale of Gumiho. Apabila negosiasi berjalan mulus, maka dia dipastikan akan beradu akting dengan Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah.

“Kim Bum memang sedang dalam tahap negosiasi untuk bermain dalam drama baru tvN, The Tale of Gumiho. Saat ini belum ada yang bisa kami konfirmasi, mengingat dia masih mempertimbangkan tawaran itu,” ujar agensi sang aktor seperti dikutip dari Soompi, Selasa (11/2/2020).

Jika Kim Bum menerima tawaran tersebut, maka The Tale of Gumiho akan menjadi proyek layar kaca terbaru aktor 30 tahun itu setelah menyelesaikan wajib militer (wamil). Dia diketahui mulai menjalankan wamil pada April 2018.

Serial Mrs Cop 2 yang dibintanginya bersama Kim Sung Ryung dan Kim Min Jong diketahui menjadi proyek layar lebar terakhir Kim Bum. Sementara di layar lebar dia beradu akting dengan Kim Ji Won dalam film Detective K: Secret of the Living Dead. Drama The Tale of Gumiho berkisah tentang gumiho (rubah ekor sembilan) berusia ribuan tahun bernama Yi Yeon (Lee Dong Wook) yang 'menguasai' Pegunungan Baekdudaegan. Dia bertugas untuk membersihkan kekacauan yang diciptakan para iblis di dunia.