JAKARTA - Rumah tangga Katty Butterfly dan Andri Tanu Wijaya yang dibangun sejak 15 Desember 2018 dikabarkan tengah bermasalah. Hal itu diketahui lewat unggahan disk jockey (DJ) seksi itu lewat akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, DJ asal Thailand tersebut sempat mengunggah foto dirinya bersama sang putri. “Mami will fight for your future dek (Mami akan berjuang untuk masa depanmu, dek). Semangat,” katanya.

Tak hanya DJ Katty, sang suami juga memberikan bocoran serupa lewat akun Instagram pribadinya. Dia mengunggah video klip lagu Menghapus Jejakmu yang dinyanyikan Ariel NOAH dan Bunga Citra Lestari.

“Biar hujan menghapus jejakmu,” ujar Andri melengkapi unggahannya tersebut.

Baca juga: DJ Katty Butterfly Akui Tak Lagi Bebas Setelah Jadi Ibu

Sementara itu, baik akun milik DJ Katty maupun suaminya, diketahui sudah tak lagi menyimpan foto-foto kebahagiaan mereka berdua. Bahkan keduanya sudah tak lagi saling mengikuti di media sosial.

Unggahan foto DJ Katty bersama putrinya diketahui cukup banyak dikomentari oleh warganet. Mereka bahkan menilai, DJ cantik tersebut terlihat seperti baru saja selesai menangis. “Matanya seperti baru menangis ya. Berkaca-kaca begitu ya,” ujar akun Instagram @pasyalany. Sementara akun @widya_abral10 mengungkapkan, “Kayaknya, mami Katty habis menangis ya.”* Baca juga: Suami Karen Pooroe Resmi Jadi Tersangka Kasus KDRT