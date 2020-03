JAKARTA - Irwan Chandra akhirnya bertemu dengan Lee Jeong Hoon untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Dalam keterangannya, pria 43 tahun itu mengaku, bertemu dengan Lee pada 14 Februari silam.

“Setelah 7 tahun, kami baru ketemu kemarin. Tak sengaja, karena enggak janjian juga. Kalau sama mantan istri (Moa Aeim) kan sering bertemu karena ada anak,” katanya seperti dikutip dari program bincang-bincang Rumpi, Rabu (11/3/2020).

Kala itu, kisah Irwan, dia berjanji bertemu dengan kedua putrinya di sebuah pusat perbelanjaan. Tak disangka, Lee juga berada di tempat yang sama. “Saya sapa dan tanya kabar. Tak tahu mau apa lagi, akhirnya saya tarik dan peluk dia,” ujarnya menambahkan.

Pria asal Palembang itu mengaku, senang melihat Lee Jeong Hoon hidup bahagia dengan mantan istrinya. Dia juga bersyukur, dua putrinya yang kini hidup bersama Lee dan Moa terawat dengan sangat baik.

“Saya melihat mereka bahagia. Saya berkati mereka. Saya juga bersyukur, anak-anak saya terpelihara baik di bawah tangan dia (Lee Jeong Hoon),” katanya.

Irwan Chandra menikah dengan Moa Aeim pada Februari 2006 dan dikaruniai dua anak perempuan. Namun pasangan itu bercerai pada Juni 2012. Kala itu, isu perselingkuhan Lee Jeong Hoon dan Moa menjadi isu hangat di dunia hiburan.

Moa dan Lee kemudian menikah pada Desember 2017. Dari pernikahannya dengan pria asal Korea Selatan tersebut, Moe dikaruniai dua anak perempuan lainnya.*

