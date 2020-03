JAKARTA - Usia pernikahan pasangan suami istri Sara Wijayanto dan Demian Aditya, saat ini diketahui sudah hampir memasuki tahun keenam. Akan tetapi, pasangan yang menikah pada 2014 ini hingga kini masih juga belum diberi kesempatan untuk memiliki keturunan.

Bukan bermaksud menunda atau tak ingin memiliki anak, Sara Wijayanto justru mengaku sudah sempat berusaha keras di awal pernikahan untuk bisa mendapatkan momongan layaknya pasangan lain pada umumnya. Sayangnya, usaha yang dilakukannya tersebut hingga saat ini masih belum juga mendapatkan hasil yang maksimal.

"Jadi tuh awal aku berpikiran, 'Wah kalau sudah menikah itu harus segera punya anak'. Dan kayak semua orang pastikan pengin, keluarga pastinya lah ya, jadi kita program-lah ya, setahun program," ungkap Sara Wijayanto dalam akun Youtube Channel milik Ussy Andhika.

"Tapi akhirnya harapan aku tinggi, justru pada saat melakukan program itu aku kayak depressed gitu lho. Setiap kali aku haid, aku kayak breakdown," sambungnya.

Selama berusaha untuk memiliki keturunan, wanita 40 tahun ini menyebut bahwa dirinya sempat enam kali melakukan hidrotubasi, alias tindakan untuk mengecek ada atau tidaknya sumbatan pada saluran telur (tuba falopi).

Namun, hal itu justru membuatnya trauma lantaran tak tahan dengan rasa sakit saat dokter memasukkan cairan ke dalam leher rahim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Histerosalpingografi (HSG).

"Aku sudah 6 kali hidrotubasi, habis itu aku pindah dokter. Akhirnya cek semua. Pada saat cek aku harus HSG kalau nggak salah namanya, dan sebelum difoto aku harus dimasukin cairan, taunya sakit banget," paparnya.

"Pas aku ngerasain sakit itu, kayak ngetrigger semua rasa stress aku selama melakukan program. Jadi kayak trauma karena sakit. Aku nangis di mobil, aku bilang aku nggak kuat. Akhirnya setelah itu kita deside," lanjutnya.

Banyaknya masyarakat yang kerap menanyakan soal momongan pada pasangan ini, diakui Demian Aditya sempat membuatnya kesal. Pasalnya, masyarakat tak pernah mengetahui bagaimana usahanya dan sang istri untuk bisa mendapatkan momongan.

"Kadang kita tuh sensitif banget kalau ada netizen yang main asal tulis, 'Kenapa sih nggak pengin punya anak?', itu kita sensitif banget. Karena mereka nggak tahu up and down nya kita pengin punya anak setahun pertama," tutur Demian.

"Jadi buat gue sendiri tadinya kita sempat yang setiap 3 bulan itu programnya nonstop, berhubungan sesuai dengan jadwal, semualah kita coba," tandasnya.