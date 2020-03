JAKARTA – Artis Korea Selatan Siwon Choi berkunjung ke Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2020. Dalam kedatangannya ke Jakarta, penyanyi 33 tahun ini menyempatkan diri untuk berkunjung ke kediaman Raffi Ahmad yang berlokasi di Andara, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Momen kunjungan Siwon ke kediamannya dibagikan Raffi Ahmad melalui unggahan di Instagram pribadinya. Awalnya, suami dari Nagita Slavina ini mengunggah foto sang buah hati, Rafathar Malik Ahmad yang duduk tepat di depan Siwon.

“OMG apakah ini mimpi ????!!!!! Ada Uncle @siwonchoi di Rumah Andara Aa Rafathar ❤️,” tulis Raffi Ahmad dalam keterangan fotonya.

Dalam foto tersebut, tampak Siwon duduk di hadapan meja yang dipenuhi dengan aneka makanan. Beberapa makanan yang menjadi sajian di atas meja itu antara lain buah manggis serta martabak.

Kemudian, di unggahan selanjutnya,Raffi Ahmad membagikan video singkat bersama personel Super Junior tersebut. Raffi berterima kasih kepada Siwon karena menyempatkan diri berkunjung ke kediamannya.

“Siwon, thanks for coming to Andara, my house. This is our pleasure. Next time, we go to you house in Korea (Siwon, terima kasih untuk kedatangannya di kediamanku di Andara. Kami sangat bahagia. Nanti, kami yang akan ke rumahmu di Korea),” kata Raffi Ahmad dalam videonya.

Sebelumnya, Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Rafathar sempat bertemu dengan Siwon di Korea Selatan saat mereka tengah berlibur. Saat itu, Raffi dan Nagita mengatakan akan meneraktir Siwon ketika dia datang ke Jakarta.