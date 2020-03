JAKARTA - Aktris Ririn Ekawati ditangkap oleh pihak kepolisian Jakarta Barat lantaran diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam penangkapannya, Sabtu, 7 Maret 2020, Ririn dibawa pihak kepolisian bersama dua orang lainnya, yakni ITY yang merupakan asisten pribadinya, serta DN, teman dari ITY.

Dari hasil penangkapan, polisi telah menyita total sebanyak kurang lebih 38 pil happy five dari ketiganya. Sementara itu, hasil tes urine menunjukkan ITY positif menggunakan narkoba.

Hasil tes urine Ririn sendiri yang beredar pada Minggu, 8 Maret 2020 menyatakan jika sang aktris negatif narkoba. Namun, berita yang beredar siang ini menyatakan jika ibu dua anak itu dibawa ke BNN di Lido, Sukabumi.

Selain itu, ITY sempat mengatakaan bahwa sang majikan mengonsumsi pil happy five. Menganggap jika kasus yang menjeratnya kini karena salah pergaulan, netizen pun meminta Ririn lebih berhati-hati dalam bergaul.

"Aduuuuhh asistennya positif yaaa... Dianya negatif. Tapi pengakuan asistennya dia make juga. Ini kan asisten yang dekat banget sama dia ini ya.. liburan berdua sama asistennya ini..," komentar @nelda_amm.

"Kaget aku lihat berita ini. Enggak nyangka kalo emang tuduhan asistennya benar. Ya berharap sih semua testnya nanti negatif ya mbak," tambah yama_yan22.

"Teh @ririnekawati sayang, semangat, biar ditunjukkan mana yang benar mana yang salah. Next cari teman or asisten yang benar-benar baik ya teh.. big hug for you," timpal annz_fdlah.

(LID)