JAKARTA - Pesinetron Ammar Zoni mengunggah foto yang memperlihatkan penampilan barunya di akun Instagram. Tak seperti biasanya, kali ini suami dari Irish Bella tersebut justru nampak memamerkan foto dengan lengannya yang dipenuhi tato.

Pada foto tersebut, Ammar Zoni terlihat tengah berada dalam posisi setengah duduk di atas kursi tato, dengan didampingi oleh dua orang temannya. Ia bahkan menyertakan keterangan foto agar orang-orang tidak melakukan judge pada dirinya.

"No one deserves to be judge by their covers, (tidak ada yang pantas diadili dari sampulnya)," tulis Ammar Zoni pada unggahannya.

Sayangnya, Ammar Zoni tidak memberikan keterangan pasti apakah dirinya benar telah mentato tubuhnya. Ia justru mengatakan bahwa dirinya akan memberikan penjelasan melalui akun Youtube Channelnya dan sang istri, Aish TV.

