JAKARTA - Penyanyi Danilla Riyadi tentu tak asing lagi terdengar ditelinga para penikmat musik Indie. Pada Minggu, 1 Maret 2020 kemarin, wanita 30 tahun ini bahkan tampil dalam ajang Java Jazz Festival dan bertemu dengan Andika Kangen Band yang kebetulan mengisi acara sama bersama Ucupop.

Tak ingin melewatkan kesempatan bertemu pria yang dijuluki sebagai Babang Tamvan, Danilla diketahui sempat mengabadikan momen bersama Andika Kangen Band.

Melalui akun Instagram pribadinya, pelantun Berdistraksi ini bahkan nampak berpose bersama Andika sambil tersenyum menghadap kamera.

"Wejangan malam by @babang_andikamahesa to the max!," tulis Danilla pada keterangan foto.

Unggahan Danilla tersebut diketahui langsung dibanjiri oleh para netizen yang nampak cemburu dengan kedekatan antara keduanya. Bahkan, saking cemburunya, para penggemar Danilla meledek bintang film Koboy Kampus tersebut untuk menikah dengan Andika.

"Fix Photoshop," tulis toneey13.

"Aing iri cuk sama babang tampan," tulis rizky_190302.

"Percayalah hoki mu lagi bagus kawan," tulis fedrik1993.

"Cocok banget besok nikah," tulis ilhambayu.f.

(edh)