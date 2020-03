LOS ANGELES - Game The Last of Us akan diangkat ke dalam serial TV. Pengembang The Last of Us, Neil Druckmann akan bekerja sama dengan Craig Mazin, penulis Chernobyl, akan bertindak sebagai penulis dan produser serial yang akan tayang di HBO tersebut.

Craig Mazin pun antusias ketika tahu akan bekerja sama dengan Neil Druckmann. Cerita game The Last of Us merupakan salah satu cerita video game yang layak diangkat ke layar kaca.

"Neil Druckmann tanpa diragukan lagi pendongeng terbaik yang bekerja di media video game, dan The Last of Us adalah magnum opus (karya terbesar)-nya," kata Craig Mazin.

"Mendapatkan kesempatan untuk mengadaptasi karya seni yang menakjubkan ini telah menjadi impian saya. selama bertahun-tahun, dan saya merasa sangat tersanjung melakukannya bersama Neil," ujarnya seperti dilansir dari Hollywood Reporter.

Seperti diketahui The Last of Us, game yang dihasilkan developer Sony dan Naughty Dog pada 2013 menceritakan karakter Joel dan Ellie yang harus bertahan hidup dari sebuah wabah di masa post-apocalypse. Dalam serial nanti, jalan cerita akan sesuai dengan ada yang di game dengan penambahan dari sekuel The Last of Us.

(aln)