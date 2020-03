JAKARTA – Mantan istri Engku Emran, Erra Fazira bersedia menjadi teman curhat Laudya Cynthia Bella apabila dibutuhkan. Hal itu diungkapkannya saat rumah tangga pemain film Surga yang Tak Dirindukan itu diisukan tengah bermasalah.

“Kalau orang (Bella) mau cerita, saya pasti akan mendengar,” ujar Erra Fazira seperti dikutip dari channel YouTube Inspirasi, Kamis (5/3/2020).

Namun, apabila Bella memilih menyimpan rapat permasalahannya, Erra pun tak mempermasalahkannya. Dia juga mengatakan tak akan mengorek-ngorek masalah tersebut dari istri Engku Emran tersebut.

“Kalau orang tidak mau bercerita, kita jangan bertanya. Makanya, saya tidak pernah tanya soal itu,” kata perempuan berhijab tersebut.

Erra juga mengatakan tak ingin mencampuri urusan rumah tangga Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran. Ibu satu putri itu percaya, jika aktris 32 tahun tersebut memiliki teman dekat yang dia percaya sebagai teman cerita.

“Tentang ranah rumah tangga (Bella dan Emran), itu bukan urusan saya untuk ikut campur. Saya percaya, dia pasti ada sumber-sumber lain untuk bercerita. Saya menghormati rumah tangga mereka,” tutur Erra Fazira.

Seperti diberitakan sebelumnya, rumah tangga Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran diisukan retak. Kabar tersebut berembus setelah aktris Lentera Merah itu menghapus foto-foto sang suami di Instagram. Tak hanya itu, mereka juga sudah tak saling mengikuti di media sosial.*

