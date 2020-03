JAKARTA – Penyanyi Duffy selama sepuluh tahun menghilang dari dunia keartisan. Belum lama ini, penyanyi asal Inggris itu pun mengungkapkan jika dirinya menjadi korban pemerkosaan dan penyekapan.

Sebelum menghilang, Duffy menorehkan prestasi di ajang bergengsi Grammy Award 2009. Lewat lagu Rockferry, Duffy memenangkan penghargaan kategori Best Pop Vocal Album.

Duffy terkenal sebagai penyanyi lewat single yang berjudul Mercy. Sepanjang kariernya, Duffy telah merilis dua album yaitu Rockferry dan Endlessly.

Baca Juga: Seperti Duffy, 3 Artis Indonesia Ini Hampir Jadi Korban Rudapaksa

Beberapa lagu dari album Rockferry antara lain Mercy, Rock on Your Parade, Stepping Stone dan Distant Dreamer. Sementara itu, dari album Endlessly antara lain Keeping My Baby, Love Struck, My Boy dan Endlessly.

Setelah merilis album Endlessly pada 2010, Duffy pun rehat dari dunia hiburan hingga waktu yang tak ditentukan. Hingga belum lama ini, Duffy menyapa publik melalui unggahannya di Instagram.

Akan tetapi, Duffy hadir dengan kabar yang kurang menyenangkan. Wanita 35 tahun itu mengaku menjadi korban penyekapan dan pemerkosaan yang terjadi satu dekade lalu.

Hal itu lah yang membuat Duffy menghilang dari dunia hiburan. Dia menyebut tak ingin memperlihatkan kesedihannya di hadapan publik.

(edh)