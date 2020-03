JAKARTA - Bunga Citra Lestari kembali bernyanyi di atas panggung untuk pertama kalinya setelah kepergian sang suami, Ashraf Sinclair. Rupanya, penyanyi Vidi Aldiano ikut menemani BCL di panggung perdananya itu.

Hal tersebut diungkapkan Vidi Aldiano di akun Instagram pribadinya, Sabtu (29/2/2020). Dalam sebuah foto terlihat BCL yang mengenakan pakaian hitam duduk berbincang dengan sang pelantun lagu Status Palsu itu.

Melengkapi unggahannya, Vidi Aldiano menuliskan sebuah keterangan mengenai foto tersebut. Vidi memuji BCL sebagai wanita yang kuat.

"Menemani wanita kuat ini kembali ke panggung semalam. Bangga banget gue sama lo. We all love you @bclsinclair," tulis Vidi Aldiano.

Dalam foto itu sendiri, Bunga Citra Lestari tampak sudah dapat tersenyum. Begitupun Vidi yang memberikan senyumannya pada ibu dari Noah Sinclair itu.

Seperti diketahui, Bunga Citra Lestari menjadi bintang tamu dalam sebuah acara musik yang dihelat di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Lebak Bulus pada Jumat (28/2/2020).

Di akhir penampilannya, BCL tak mampu menahan air matanya lantaran kembali mengenang mendiang sang suami, Ashraf Sinclair.

"Setahun lalu, saya ditemani almarhum suami saya di sini. Jadi (mall) ini merupakan tempat spesial dan punya arti bagi saya,” kata Unge dari atas panggung," kata BCL menggali kenangannya bersama Ashraf Sinclair.

