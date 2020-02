JAKARTA - Marion Jola akhirnya mencicipi rasanya tampil di panggung Java Jazz Festival, pada Jumat malam (28/2/2020). Ini merupakan kali pertama bagi penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut tampil di acara tahunan itu.

Lala -demikian dia akrab disapa- tampil seksi dalam balutan atasan dan celana berwarna fuchsia. Dalam penampilan perdananya itu, perempuan yang akrab disapa Lala tersebut mengaku, menikmati rasa gugupnya di atas panggung.

“This is my first time in Java Jazz. I'm nervous but have fun. Let's have fun together (Ini pertama kali aku tampil di Java Jazz. Aku gugup tapi senang. Mari kita bersenang-senang bersama,” ujar Marion Jola setelah melantunkan Dia atau Aku.

Sebagai seorang pendatang baru di dunia musik, Lala merasa tak percaya bisa tampil di pagelaran sebesar Java Jazz Festival. "I can't believe. I stand in Java Jazz. Thanks for having me. Aku nervous. Sudah 3 kali bilang begitu. Lebih baik kalian tahu isi hatiku,” katanya.

Baca juga: Agnez Mo Ajak Marion Jola Joget Nanana di BIMA 2020

Marion Jola membawakan total 13 lagu dari sederet lagu hits miliknya dalam gelaran Java Jazz Festival 2020. Mulai dari Tak Ingin Pisah Lagi hingga Favorite Sin. Dia juga sempat berduet dengan Dira Sugandi melantunkan beberapa lagu. “Last song, my very first one (Lagu terakhir ini merupakan single terbaruku). Ini yang bikin aku ketemu kalian semua. Kita akan lompat-lompat dan karaoke bersama,” tuturnya. Marion Jola menutup penampilannya dengan menyanyikan lagu Jangan.* Baca juga: Glenn Fredly dan Mutia Ayu Dikaruniai Bayi Perempuan