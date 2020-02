JAKARTA – Agnez Mo menjadi salah satu pengisi acara di Billboard Indonesia Music Awards (BIMA) 2020. Membawakan single teranyar, Nanana, Agnez tak ragu mengajak Marion Jola yang duduk di bangku penonton untuk ikut berjoget.

Penyanyi Jebolan Indonesian Idol itu menyambut antusias ajakan Agnez Mo. Ia tampak menggoyangkan tangan dan badan mengikuti irama musik dari lagu Nanana. Duet singkat Agnez Mo dan Marion Jola itu pun tampak di salah satu postingan warga Twitter.

Baca Juga:

Menangi Top Social Artist di BIMA 2020, Agnez Mo Senang Plus Bingung

Rangkul Mesra, Agnez Mo dan Raphael Maitimo Digosipkan Pacaran

“Agnez Mo menghampiri Marion Jola, tampak asyik menikmati Nanana,” tulis netizen pada Kamis (27/2/2020).

Marion Jola sepertinya bukan hanya menikmati musik Agnez Mo, tapi juga mengagumi sosok penyanyi yang sudah go internasional ini. Sebab di salah satu Insta Story, pelantun Menangis Tanpa Air Mata ini ia tampak memberikan semangat untuk Agnez.

“Semoga sukses, you rock!” ujar Marion Jola kepada Agnez Mo.

Pada malam BIMA 2020, Agnez Mo dan Marion Jola sama-sama mendapatkan keberhasilan dengan membawa pulang trofi. Mantan kekasih Julian Jacob ini meraih dua penghargaan; Top Collaboration Song of the Year dan Top New Artist of the Year.

Sementara itu, Agnez Mo meraih piala dalam kategori Top Social Artist of the Year pada lagunya, Diamond.

Baca Juga:

Tinggal Ngontrak, Kamar Vanessa Angel dan Suami Belum Punya Gorden

Mulan Jameela Unggah Video Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Netizen: Cemburu Nih