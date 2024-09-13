Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Marion Jola Pakai Bikini Merah, Menggoda dengan Kulit Eksotis

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |23:30 WIB
Potret Marion Jola Pakai Bikini Merah, Menggoda dengan Kulit Eksotis
Potret Marion Jola Pakai Bikini Merah, Menggoda dengan Kulit Eksotis. (Foto: Instagram/@lalamarionmj)
JAKARTA - Potret Marion Jola pakai bikini merah, menggoda dengan kulit eksotis. Penyanyi 24 tahun itu tampak mengunggah lima foto terbarunya saat menyambangi sebuah pantai di Bali.

Dalam foto-foto tersebut, pelantun Bukan Manusia itu tampak percaya diri memamerkan kulit cokelatnya yang memesona. Dia juga tampil percaya diri dengan tubuh yang semakin langsing.

Bersama unggahannya, Marion Jola menuliskan sebuah caption singkat berbunyi: Aku merindukanmu. Postingan sang penyanyi pun disukai lebih dari 79.000 kali dan dipenuhi 950 komentar. 

“Tidak semua orang kuat dengan kecantikanmu, Marion,” tulis akun @ardhika******. Akun @ansi_******* juga memuji pesona sang penyanyi dengan menuliskan, “Oh begini jadinya kalau cokelat manis dikasih nyawa.” 

“Nona manis dengan balutan warna merah. Behhh, mantap banget,” kata @_ardie*****. Akun @justdani******* juga memuji Marion Jola dengan mengatakan, “Aku cewek, tapi aku sukaaaaa.”

Potret Marion Jola
Potret Marion Jola Pakai Bikini Merah, Menggoda dengan Kulit Eksotis. (Foto: Instagram/@lalamarionmj)

Februari silam, Marion Jola membagikan tips untuk mendapatkan bikini bods seperti dirinya. Dia membantah mendapatkan tubuh langsing setelah menjalani prosedur sedot lemak.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengaku, mulai rutin ngegym dan latihan kardio pada Juni 2023. Namun dia belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Marion kemudian memadukan olahraga dengan diet sejak Agustus 2023. 

 

