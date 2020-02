JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh Rianti Cartwright dan sang suami, Cas Alfonso. Pasangan yang telah menikah selama hampir 10 tahun ini mengumumkan bahwa Rianti kini tengah hamil anak pertama.

Hal ini terungkap melalui channel YouTube mereka bertajuk #CASANDRISTORY THE NEXT CHAPTER OF OUR IVF JOURNEY PART 2 yang diunggah pada Jumat (28/2/2020). Dengan raut wajah bahagia, Rianti memperlihatkan kehamilannya.

"Ya guys, aku hamil18 minggu hari ini jadi udah kelihatan banget sih dan naik berat badan setiap hari," ungkap Rianti sambil mengelus perut buncitnya.

Rianti dan Cas menceritakan bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan momongan. Awalnya Rianti sempat pesimis untuk mencoba program bayi tabung, namun akhirnya ia memberanikan diri untuk mencobanya lagi pada November 2019.

"Waktu itu gagal kan ada tiga embrio. Dua embrio dimasukkan yang pertama tapi gagal. Terus kan masih ada satu embrio, kenapa enggak kita coba aja," ungkap Rianti.

Setelah menunggu selama 2 minggu, perempuan 36 tahun itu sengaja tak ingin tes kehamilan dengan testpack. Ia bergegas ke dokter untuk tes darah. Setelah menunggu beberapa waktu, ia mendapat kabar dari pesan Whatsapp bahwa dirinya positif hamil.

Dalam video tersebut terlihat bagaimana bahagianya keluarga dan rekan Rianti saat mengetahui dirinya hamil. Bahkan ia juga mengabadikan momen saat sang suami tak kuasa menahan tangis ketika mengetahui dirinya akan memiliki anak.

"Terimakasih dan doakan kami ya, mohon doanya atas kehamilan ini," ungkap Rianti.

Rianti Cartwright dan Cas telah menikah sejak 17 September 2010. Keduanya menggelar pernikahan mereka di Gereja St. Patrick's Old Cathedral, New York, Amerika Serikat.

