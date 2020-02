JAKARTA - Jessica Iskandar diketahui akan menggelar acara pemberkatan pernikahan di Bandung, Jawa Barat. Meski belum dipastikan kapan hari bahagia tersebut akan tiba. Pasangan yang sudah bertunangan sejak 15 Juni 2019 ini sempat menyebut bahwa Maret mereka akan menggelar acara pernikahan di Bandung, sementara April, keduanya akan kembali menggelar resepsi di Bali.

Sebelum menggelar pesta pernikahan di Bandung, Jedar dan Richard Kyle kini mulai disibukkan dengan berbagai macam pertemuan untuk membicarakan pelaksanaan hari pernikahan mereka yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Pasangan tersebut diketahui telah berada di kota Kembang dan melakukan survey lokasi pernikahan mereka, di Gedong Putih, yang berlokasi di Villa Triniti. "Guys lokasi wedding kita sudah diganti lantainya marmer semua nih. Gokil!," ungkap Jedar.

"Lihat! Sudah marmer semua guys.. Thank you buat lokasi, love you so much," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, melalui unggahan aku Youtube Channelnya, Jedar sempat mengatakan pada Selvi Kitty bahwa pihak gedung pernikahan rela mengganti lantai dengan marmer demi pernikahannya dan Richard. Dan benar saja, melalui akun Instagram, ibu dari El Barack ini baru saja menunjukkan lantai marmer yang menghiasi gedung tempat lokasi pernikahannya nanti akan digelar.

