SEOUL - Min Yoon Gi alias Suga BTS menjadi selebriti selanjutnya yang memberikan donasinya untuk memerangi virus Korona. Dia menyumbang KRW100 juta (Rp1,18 miliar) untuk upaya pencegahan virus Korona di Kota Daegu.

Allkpop melaporkan, rapper 26 tahun itu ingin menolong para korban yang terjangkit virus Korona di kampung halamannya tersebut. Donasi itu, sekaligus menjadi bentuk cinta Suga bagi para penggemarnya.

Hingga Jumat pagi (28/2/2020), Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan mencatat, ada 2.022 kasus virus Korona di Negeri Ginseng tersebut. Dari angka itu, 1.314 kasus disumbang oleh Daegu yang dikenal sebagai pusat penyebaran virus Korona di Korsel.

Hingga 27 Februari 2020, Korsel membukukan 256 kasus baru, di mana 182 di antaranya disumbang oleh Daegu. Sementara 49 kasus lainnya, datang dari kota-kota di sekitar kota tersebut.

Suga diketahui lahir dan menghabiskan masa remajanya di Daegu, Provinsi Gyeongsang Utara. Sebelum bergabung dengan BTS, dia sempat bergabung dalam grup rap underground dan menggunakan nama panggung Agust D yang diambil dari nama kota kelahirannya tersebut.

Donasi Suga untuk Daegu tersebut menuai respons positif para penggemarnya. Lewat komunitas daring, seorang fan memuji empati dan kepedulian pelantun Give It to Me tersebut.

“Ini bukan pertama kali dia memberikan donasi. Sepanjang kariernya, dia sudah menunjukkan kemurahan hatinya dan aku percaya dia akan tetap melakukannya di kemudian hari. Aku sangat mencintainya. Semoga Korea Selatan bisa melewati bencana ini,” ujar seorang penggemar.*

