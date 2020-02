JAKARTA - Tak hanya berbakat di dunia akting, Mawar de Jongh rupanya memiliki talenta tersembunyi di dalam bernyanyi. Pemain film Teman Tapi Menikah 2 ini ikut meramaikan hari pertama Java Jazz Festival 2020.

Mawar de Jongh tampil di panggung MLD Spot Stage Bus dan langsung membawakan lagu Don't You Worry 'Bout the Thing dari Tori Kelly. Tampil di acara Java Jazz sudah seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi Mawar.

"Seneng banget ada di sini. It's like a dream come true for me," kata Mawar.

Tak lama setelah itu, dara berusia 18 tahun tersebut menyanyikan lagu A Love That Will Last yang dipopulerkan oleh Renee Olstead. Walaupun perdana tampil di Java Jazz, Mawar tak ragu untuk mengajak penonton bernyanyi bersamanya.

"Jadi, selanjutnya sedikit cerita ini single pertama aku yang dulunya duet sama Julian Jacob. Heartbeat," katanya.

Benci untuk Mencitaimu menjadi lagu selanjutnya yang dibawakan oleh Mawar. Ia menggabungkan lagu ini dengan hits Dewa 19, Pupus. Medley ini akhirnya ditutup dengan lagu Mantan Terindah dari Raisa Andriana.

(edh)