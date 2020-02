JAKARTA - Ayahanda Jesssica Iskandar, Hardi Iskandar, diketahui baru saja mengalami kejadian kurang menyenangkan di jalanan. Niat membeli pisang di sebuah lokasi di Jakarta Timur, pria 70 tahun tersebut justru ditabrak oleh oknum tak bertanggung jawab di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Selasa malam.

Melalui akun Youtube Channelnya, Jedar nampak membagikan kronologi tertabraknya sang ayah di Kramat Jati, kemarin. Ia yang sempat mengira ayahnya hanya jatuh biasa dari motor, justru mendapati bahwa pria tersebut tertabrak hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya.



"Jadi kronologinya setahu aku dari mama aku. Papa aku itu emang suka naik motor, meskipun sebelumnya sudah ada riwayat stroke, jantung, diabetes, batu ginjal, darah tinggi, tapi papa aku itu memang mandiri. Emang suka untuk pergi kemana-mana sendiri," ungkap Jessica Iskandar dalam video berdurasi 20 menit tersebut.

"Aku ditelepon sama mama aku. Mama aku bilang kalau papa jatuh dari motor. Aku pikir jatuh biasa, karena dulu papa aku memang pernah jatuh dari motor. Terus aku bilang sama Richard, 'Yang papa jatuh dari motor'. Ya sudah, kita berdua langsung ke rumah papaku," lanjutnya.

Saat tiba di kediaman orang tuanya, bintang film Dealova ini mengaku langsung terkejut saat mendapati sang ayah mengalami kesulitan berbicara. Saat ditanya lebih lanjut, rupanya ayahnya bar saja menjadi korban tabrak lari usai membelikan pisang untuknya dan El Barack.

"Di situ aku ngelihat papa aku, dia sudah duduk di bangku santai gitu, terus aku tanya, Papa kenapa? Tapi papa ku sudah susah ngomong, jadi sudah terbata-bata, susah bicara," jelasnya.



"Aku tanya ke mama aku papa kenapa, mama aku bilang Papa tadi sudah beli pisang, on the way mau jalan pulang ke rumah. Pas mau pulang ke rumah lewatin jalan Kramat Jati, tiba-tiba ada mobil nubruk papa aku, papa aku jatuh, mental sama motornya, yang nubruk mobil kabur," tandasnya.

Dalam video tersebut, tunangan Richard Kyle ini menyebut bahwa sang ayah mengalami beberapa luka di bagian tubuhnya, seperti di bagian tangan dan kaki. Terlebih, usai melakukan x-ray, Jedar baru mengetahui bahwa ayahnya mengalami enam tulang rusuk termasuk selangka yang patah, serta tulang belikat yang retak.