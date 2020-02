JAKARTA - Film Sonic The Hedgehog merupakan adaptasi tokoh kartun yang diangkat dari video gim. Landak biru bernama Sonic yang memiliki karakter bisa berlari dengan kecepatan supersonik, diangkat ke layar lebar setelah sukses dengan serial televisi.

Film Sonic The Hedgehog bercerita mengenai Sonic tiba di Bumi setelah mendapat sekantong cincin yang bisa membuka pintu portal ke planet lain. Di bumi, Sonic menikmati kehidupan rahasianya di Green Hills.

Hingga suatu hari, Sonic berlari di sebuah lapangan softball dan memicu energi luar bisa sehingga mengakibatkan listrik di kota padam.

Ini membuat aktivitas Sonic 'tercium' pemerintah Amerika Serikat dan mengutus Dr. Ivo Robotnik, dokter jenius (Jim Carrey), untuk mencari tahu penyebab listrik padam.

Dr. Ivo Robotnik ternyata mengetahui pelaku yang membuat listrik padam adalah Sonic. Dia berencana menangkap Sonic untuk diambil kekuatannya.

Di masa pengejaran Film Sonic The Hedgehog, Sonic bertemu dengan Tom Wachowski (James Marsden), pria yang menjadi sahabatnya kemudian. Apakah akhirnya Sonic bisa ditangkap dan diambil kekuatannya oleh Dr Robotnik?

Film Sonic The Hedgehog disutradari Jeff Fowler dan naskah ditulis oleh Patrick Casey, Josh Miller, sedangkan untuk karakter ditulis Yuji Naka, Naoto Ohshima & Hirokazu Yasuhara. Sementara itu, pengisi suara tokoh utama Film Sonic The Hedgehog yakni Ben Shwartz (Star Wars: The Force Awakens).