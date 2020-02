JAKARTA - Billboard Indonesia Music Awards 2020 usai digelar pada Selasa dini hari tadi, (27/2/2020) di studio RCTI+. Ada 13 nominasi yang dibacakan dan tentunya memberikan penghargaan kepada insan musik Tanah Air.

Penyanyi pendatang baru, Andmesh menjadi sosok yang mencuri perhatian. Sebab dari belasan nominasi, pelantun Cinta Luar Biasa itu menyabet tiga penghargaan. Di antaranya; Top Streaming Song of the Year, Top Streaming Video of the Year dan Top 100 Song of the Year.

Baca Juga:

Pilih Aurel atau YouTube, Jawaban Atta Halilintar Bikin Baper

Reaksi Lucu Fiersa Besari Usai Jadi Penyanyi Pria Terbaik Versi BIMA 2020





“Terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus atas berkat luar biasa kepada saya hingga akhirnya mendapatkan ini," kata Andmesh.

Tak lupa penyanyi kelahiran Alor, Nusa Tenggara Timur ini mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga juga para penggemar. “Terima kasih kepada kalian yang mendengarkan lagu-lagu Andmesh,” imbuhnya.

Kesuksesan bukan hanya diraih Andmesh malam itu. Marion Jola yang merupakan jebolan Indonesian Idol meraih dua trofi untuk Top Collaboration Song of the Year dan Top New Artist of the Year. Baca Juga: Sebelum Ditangkap, Vitalia Sesha Ternyata Tinggal Bersama Kekasih Tak Ingin Punya Adik, Rafathar Buang Testpack Nagita Slavina

Dalam tiga kategori tersebut, Andmesh setidaknya mampu mengalahkan penyanyi seniornya seperti Tulus, Glenn Fredly, Judika, hingga Budi Doremi. Billboard Music Awards 2020 bukan hanya diramaikan para nominasi dan pemenang, tapi juga diisi bintang tamu spektakuler. Sebut saja Agnez Mo, duet romantis Brisia Jodie dan Arsy Widianto, Reza Artamevia serta sang putri, Aaliyah Massaid hingga Betrand Peto.