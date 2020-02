JAKARTA - NOAH dinobatkan sebagai band Indonesia terbaik versi Billboard Indonesia Music Awards (BIMA) 2020. Mereka memenangkan kategori Top Duo/Group/Band of the Year mengalahkan pesaingnya seperti GAC, HIVI! hingga The Overtunes.

Menyambut keberhasilan mereka, NOAH yang diwakili Lukman dan David menyampaikan rasa syukur. Dimulai dari David yang memberikan apresiasi kepada Billboard atas penghargaan yang diberikan.

“Senang rasanya kalau kerja keras terbayarkan,” ujar sang kibordis di Studio RCTI+, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Sementara bagi Lukman, keberhasilan NOAH memenangkan BIMA 2020 bakal mereka jadikan motivasi dalam berkarya.

“Semoga penghargaan ini jadi motivasi buat kita,” tuturnya.

Sayang, keberhasilan NOAH tidak bisa dirayakan langsung oleh sang vokalis, Ariel. Di mana menurut penuturan David, pemilik nama asli Nazril Ilham berhalangan hadir karena sakit.

“Ariel lagi kurang sehat, jadi enggak bisa ikut kesini,” jelas dia.

