JAKARTA - Billboard Indonesia Music Awards (BIMA) 2020 baru saja berakhir. Sebanyak tiga belas kategori sudah dibacakan dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Studio RCTI+, Jakarta, 26 Februari 2020.

Andmesh Kamaleng jadi musisi yang paling banyak memborong penghargaan. Dimana dirinya memenangkan kategori Top Streaming Song of the Year baik dari segi audio maupun video, serta Top 100 Song of the Year.

Menyusul Andmesh, Marion Jola dan NOAH masing-masing membawa pulang dua penghargaan.

Marion memenangkan kategori Top New Artist of The Year serta Top Collaboration of the Year bersama Rizky Febian. Sedangkan NOAH membawa pulang penghargaan untuk kategori Top Duo/Group/Band of the Year dan Top Radio Airplay of the Year.

Lantas siapa saja musisi yang membawa pulang penghargaan dari BIMA 2020? Berikut Okezone merangkum daftar lengkapnya: 1. Top Collaboration of the Year: Tak Ingin Pisah Lagi (Marion Jola, Rizky Febian) 2. Top Karaoke Song of the Year: Kangen (Dewa 19) 3. Top New Artist of the Year: Marion Jola 4. Top Streaming Song of the Year (Audio): Cinta Luar Biasa (Andmesh) 5. Top Duo/Group/Band of the Year: NOAH (Wanitaku) 6. Top Social Artist of the Year: Agnez Mo (Diamond ft. French Montana) 7. Top Male Singer of the Year: Fiersa Besari (Waktu Yang Salah Ft. Tantri) 8. Top Throwback Hits of the Year: Dan (Sheila On 7) 9. Top Streaming Song of the Year (Video): Cinta Luar Biasa (Andmesh) 10. Top Lifetime Achievement of the Year: Didi Kempot 11. Top Radio Airplay of the Year: Wanitaku (NOAH) 12. Top Female Singer of the Year: Hanin Dhiya (Berkawan dengan Rindu) 13. Top 100 Song of the Year: Hanya Rindu (Andmesh Kamaleng)