SEOUL - Apa yang akan Anda lakukan jika diberi kesempatan untuk kembali ke usia 18 tahun? Hal ini akan menjadi tema dari drama terbaru JTBC, 18 Again (judul sementara).

Drama ini merupakan proyek adaptasi dari film Hollywood berjudul 17 Again yang diperankan Zac Efron, pada 2009. Drama itu nantinya akan diarahkan oleh Ha Byung Hoon, sutradara di balik serial populer Go Back Couple.

Serial 18 Again berkisah tentang Hong Dae Young yang kembali ke era keemasannya pada usia 18 tahun, sebelum dia dan istrinya memutuskan bercerai. Karakter ini akan diperankan oleh Yoon Sang Hyun, sementara Hong Dae Young muda akan diperankan oleh Lee Do Hyun.

Meski memerankan karakter serupa, namun Yoon Sang Hyun dan Lee Do Hyun akan menampilkan sisi Hong Dae Young yang sangat bertolak belakang. Hong Dae Young dewasa dipecat dari pekerjaannya, digugat cerai sang istri, dan tidak dianggap oleh anak-anaknya.

Sementara Hong Dae Young muda digambarkan sebagai atlet populer yang menjuarai berbagai turnamen basket saat SMA. Saat kembali ke usia 18 tahun, dia mengganti namanya menjadi Go Woo Young dan berusaha memperbaiki nasibnya.

Di luar kedua aktor tersebut, Kim Ha Neul juga akan bergabung dalam 18 Again sebagai Jung Da Jung. Dia digambarkan sebagai perempuan karier sekaligus ibu dari anak kembar berusia 18 tahun yang menjajaki profesi sebagai pembaca berita.

“Kim Ha Neul, Yoon Sang Hyun, dan Lee Do Hyun terpilih sebagai aktor utama dalam 18 Again. Kami berharap ketiga aktor ini menghasilkan sinergi apik dengan kualitas akting dan pesona unik mereka,” ujar perwakilan tim produksi 18 Again seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (26/2/2020).

Sumber tersebut menambahkan, “kami akan memastikan bahwa drama ini akan mendatangkan tawa, emosi, dan ketenangan bagi penonton. Kami berharap kalian menantikannya.”

Bomin Golden Child juga dipastikan bergabung dalam 18 Again. Dia akan berperan sebagai Seo Ji Ho, siswa di SMA Serim. Sementara itu, drama ini akan mulai tayang di semester II 2020.*

