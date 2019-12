SEOUL - Aktor muda Lee Do Hyun mendapat tawaran untuk beradu akting dengan aktris senior Kim Ha Neul. Kedua aktor tersebut dikabarkan tengah didekati untuk membintangi drama terbaru JTBC, 18 Again.

“Kim Ha Neul dan Lee Do Hyun adalah dua aktor yang paling tepat untuk membintangi 18 Again. Saat ini, mereka masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar perwakilan JTBC seperti dikutip dari Soompi, Jumat (6/12/2019).

Pernyataan JTBC itu diamini oleh SidusHQ selaku agensi yang membawahi Kim Ha Neul. “Saat ini, artis kami masih mempertimbangkan tawaran itu,” ungkap agensi yang juga menaungi Kim Woo Bin tersebut.

Keterangan senada juga diberikan Yue Hua Entertainment selaku agensi Lee Do Hyun. “Dia didekati untuk membintangi drama tersebut.” Sayang, JTBC masih merahasiakan plot dan karakter yang akan diperankan kedua aktor itu dalam 18 Again.

Lee Do Hyun diketahui memulai debut aktingnya pada 2017 lewat drama Prison Playbook. Setelahnya, dia bermain dalam beberapa judul drama hingga akhirnya mencuri perhatian publik lewat aktingnya dalam serial Hotel Del Luna.

Sementara bagi Kim Ha Neul, 18 Again akan menjadi karya terbarunya setelah membintangi The Wind Blows. Beradu akting dengan Kam Woo Sung, Kim berperan sebagai seorang perempuan yang memiliki suami penderita Alzheimer.

Drama 18 Again akan dikomandoi oleh sutradara Ha Byung Hoon yang sebelumnya sukses menggarap Go Back Couple. JTBC dijadwalkan menayangkan 18 Again pada semester I-2020.*

