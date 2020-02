JAKARTA - Podcast kini tengah berkembang pesat. Tak sedikit pula kalangan selebriti hingga Youtuber yang memanfaatkan sebagai bagian dari konten mereka di platform digital.

Raditya Dika salah satunya yang melihat kesempatan ini. Maka, sebagai YouTuber ternama di Tanah Air, ia pun membuat Podcast Raditya Dika (PORD).

Banyak cerita yang bisa digali lewat obrolan di podcast tersebut dan cukup menarik perhatian penonton.

"Membuat podcast menjadi perjalanan mengasyikkan. Setiap episode, memungkinkan saya bertemu orang-orang menginspirasi dari berbagai latar belakang," ujar Radit keterangan yang diterima Okezone.

Selain Raditya Dika, konten kreator spesialis horor, Rizky Ardi Nugroho ia tidak menyangka tema yang diusung juga diminati. Berawal dari kolaborasi bersama Raditya Dika dalam tema paranormal experience, kini pria yang akrab disapa Mister Popo itu membagun podcast horor dengan nama Do You See What I See.

"Ketika saya mulai membuat podcast, saya tidak menyangka cerita-cerita horor saya akan menarik banyak pendengar. Ketika pendengar mulai mengirimkan cerita mereka ditampilkan, saya sadar betapa besarnya potensi podcast saya," ujarnya.

Menyusul dua konten kreator tersebut, adapula Podcast Podkesmas yang digawangi Omesh hingga Imam Darto, RAPOT, Menjadi Manusia, Football Podcast, hingga Podcast Suara Puan.

Deretan konten Podcast yang hadir di platform digital, Spotify. Sebab berdasarkan data platform tersebut, para pendengar Podcast telah meningkat pesat setidaknya hingga 20 persen. Jumlah jam yang dihabiskan mendengarkannya pun bertambah hingga 10 kali lipat dalam setahun terakhir.