SEOUL - Yoo Ah In dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk comeback ke layar lebar lewat film The Hell (judul sementara). Film tersebut akan digarap oleh Yeon Sang Ho, sutradara di balik Train to Busan.

Kabar tersebut kemudian diamini oleh United Artists Agency (UAA) kepada Osen, pada 25 Februari 2020. “Belum lama ini, kami menerima skenario The Hell dari sutradara Yeon Sang Ho. Saat ini, kami sedang dalam tahap negosiasi Yoo Ah In bergabung dalam film tersebut,” kata agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (26/2/2020).

Film The Hell akan berkisah tentang manusia yang menghadapi fenomena supernatural yang mendatangkan berkat sekaligus kutuk. Kisahnya tentang neraka yang diciptakan oleh manusia untuk mengalahkan kenyataan hidup yang lirih.

Cerita film ini akan diadaptasi dari webtoon berjudul serupa karya Choi Kyu Seok, penulis yang berada di balik komik daring populer, Awl.

Selain mempertimbangkan proyek baru, Yoo Ah In juga akan merilis dua film thriller terbarunya pada tahun ini: Voice of Silence dan #ALONE. Film Voice of Silence berkisah tentang dua pria yang bertugas sebagai 'pembersih' organisasi kriminal. Hingga suatu hari, mereka mendapatkan perintah yang tak biasa. Sementara #ALONE menceritakan tentang dua orang yang selamat dari virus yang merebak di sebuah kota. Mereka berusaha untuk bertahan hidup di sebuah kota yang ditutup karena virus tersebut.