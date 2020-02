JAKARTA - Boy William mengajak Vidi Aldiano untuk berkolaborasi dalam akun Youtube Channelnya. Dalam video berdurasi 12 menit terswbut, keduanya sempat terlibat obrolan serius termasuk membicatakan mengenai penyakit kanker ginjal stasiun 3, yang menyerang Vidi di akhir 2019 kemarin.

Bagi Boy, kesedihan masyarakat atas apa yang menimpa Vidi merupakan salah satu bukti bahwa pria 29 tahun tersebut merupakan sosok baik hati. Ia bahkan mengungkap, bahwa sifat Vidi yang tak pernah peduli dengan cemoohan orang lain, membuatnya kini menjadi pribadi yang selalu dicintai semua orang.

"Yang gue suka dari lo tuh, lo nggak pernah peduli orang mau ngatain apa. Sampai lo taruh di lagu lo sendiri," ujar Boy William dalam videonya bersama Vidi Aldiano.

"Ah si Vidi gonta-ganti cewek nih pasti. Mungkin dia enggak mau pacaran, homo kali, everything it's out there," sambungnya.

Mendengar pujian Boy, Vidi diketahui nampak menepis hal tersebut, dan justri mengatakan bahwa dirinya sudah cukup sering dicemooh oleh masyarakat. Bahkan, ia sempat dicap sebagai seorang gay.

"Ya udah lah, gue kayak dari zaman dulu. Wah, dari dulu gue pertama kali masuk industri musik, udah dicap pokoknya gay, gay, gay," ungkap Vidi.

Tak berhenti hanya sampai dirinya dicap sebagai seorang gay. Vidi bahkan mengungkap bahwa dirinya sempat disebut memiliki hubungan istimewa alias berpacaran dengan Afgan, Petra, hingga Tulus. Baca Juga: Punya Pacar Baru, Nafa Urbach Minta Restu pada Zack Lee Masih Dirundung Duka, Ini Ungkapan Pilu Ibunda Ashraf Sinclair  "Gue deket sama Afgan dikatain. Gue nggak pernah bisa temenan sama cowok dari dulu. Gue temanan sama Afgan dikatain pacaran, gue temenan sama Petra dikatain pacaran," jelas Vidi. "Terus Tulus masuk, gue temenan sama Tulus. Kayak.. Gue enggak boleh punya temen cowok apa gimana sih?," tandasnya.