LOS ANGELES - Sutradara Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino dikaruniai anak pertama. Istrinya, Daniella Pick melahirkan bayi laki-laki pada 22 Februari 2020.

Kabar bahagia itu dikonfirmasi perwakilan Tarantino kepada PageSix, pada Sabtu (22/2/2020). "Daniella dan Quentin Tarantino penuh sukacita mengabarkan kelahiran anak pertama mereka," ujar sumber tersebut.

Kisah cinta Quentin Tarantino dan Daniella Pick bermula ketika sang sutradara mempromosikan filmnya, Inglourious Basterds di Israel pada 2009. Tarantino kemudian melamar Pick yang berdarah Israel itu pada 2017.

Pada November 2018, Tarantino dan Pick resmi menikah. Dan sang sutradara mengumumkan kehamilan sang istri pada Agustus 2019.

Belum lama ini, sutradara 56 tahun itu mengungkapkan niatnya untuk pensiun menjadi sutradara. Keinginan itu akan direalisasikannya setelah menggarap film kesepuluh.

Dengan begitu, maka Quentin Tarantino yang memiliki kekayaan bersih sebesar USD120 juta (Rp1,65 triliun) itu akan punya banyak waktu untuk anaknya.*

