SEOUL - Son Naeun dan Lee Ji Hoon dipastikan menjadi bagian dari drama baru MBC, Shall We Eat Dinner Together?. Dengan begitu, mereka akan melengkapi daftar pemain yang sebelumnya telah diisi oleh Song Seung Heon dan Seo Ji Hye.

Lee Ji Hoon yang sebelumnya bermain dalam Woman of 9.9 Billion akan berperan sebagai Jung Jae Hyuk, seorang jurnalis paruh waktu di bidang medis. Dia digambarkan sebagai sosok yang unik dan romantis.

Saat kuliah, Jung Jae Hyuk sempat berpacaran dengan Woo Do Hee (Seo Ji Hye) namun putus saat mereka wisuda. Setelah menyelesaikan kuliah, dia memutuskan pergi ke luar negeri.

Sekitar 5 tahun kemudian, dia kembali ke Korea demi bisa bertemu Woo Do Hee. Namun yang tak diketahui Jung Jae Hyuk, berakhirnya hubungan itu membuat Do Hee trauma dan tak percaya pada cinta.

Naen ‘Apink’ akan menghidupkan peran sebagai pelatih fitnes bernama Jin No Eul yang populer di media sosial karena penampilannya yang cantik. Dia sempat berpacaran dengan Kim Hae Kyung (Song Seung Heon) dan putus karena bosan.

Rasa bosan Jin No Eul itu dipicu oleh sikap Kim Hae Kyung yang selalu menerima apapun yang dilakukannya. Namun ketika Jin menyadari bahwa mantan kekasihnya itu pria yang baik maka dia kembali mengejarnya. Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, Shall We Eat Dinner Together? berkisah tentang bagaimana Woo Do Hee dan Kim Hae Kyung memulihkan diri dari trauma masa lalu lewat makanan. Drama ini akan memulai debutnya setelah penayangan 365: A Year Against Destiny.