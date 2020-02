JAKARTA - Film Angels and Demons merupakan film yang dirilis pada 2009. Film ini menceritakan mengenai pembunuhan Paus dan penerusnya sehingga membuat gusar gereja-gereja di Roma.

Di Film Angels and Demons, Tom Hanks berperan sebagai Robert Langdon bertindak sebagai pengajar di Harvard dan ahli tentang simbol. Dibantu Vittoria Vetra dari Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir (CERN).

Langdon diminta untuk mengungkap simbol-simbol yang muncul dari setiap pembunuhan. Ditenggarai, kelompok iluminati yang berada di balik pembunuhan penerus Paus.

Organisasi rahasia bawah tanah yang berusia 400 tahun itu, dikabarkan menculik empat kandidat yang kemungkinan besar sebelum konklaf memasuki pengasingan. Illuminati mengancam akan membunuh satu setiap jam, mulai pukul 8 malam.

Tidak hanya itu, kelompok tersebut mengancam akan menghancurkan Vatikan dalam ledakan cahaya di tengah malam. Mampukah Robert Langdon mengungkap siapa di balik pembunuhan tersebut? Siapa dalang sebenarnya dalam kasus ini?

Film Angels and Demons disutradarai Ron Howard dan skenario ditulis oleh David Koepp, Akiva Goldsman, Dan Brown (Novel). Film Angels and Demons dibintangi Tom Hanks , Ewan McGregor , Ayelet Zurer.

