JAKARTA - Film Little Women merupakan adaptasi dari novel klasik tahun 1868 dan 1869 karya Louisa May Alcott. Film garapan Sony Pictures Entertainment ini pertama kali dirilis pada 25 Desember 2019.

Film Little Women ini bercerita tentang empat saudara perempuan yakni Jo March yang diperankan Ronan; Meg yang diperankan Emma Watson; Amy yang diperankan Florence Pugh; and Beth March diperankan oleh Eliza Scanlen.

Mereka dibesarkan di Kota Massachusetts dalam kemiskinan namun dengan kasih sayang dan kelembutan hati sang ibu bernama Marmee, diperankan oleh Laura Dern.

Film ini mengambil latar belakang setelah perang saudara di Amerika atau abad ke-19. Keempat bersaudara itu menghabiskan masa kanak-kanak hingga menjadi seorang perempuan dewasa.

Jo March yang berperan sebagai penulis, mengingat kembali hidupnya di masa lalu dan menuturkan kisah kakak beradik March yang bertekad untuk menjalani hidup menurut pilihan masing-masing.

Mulai dari cara mereka bersosialisasi dengan lingkungan, mengejar impian, serta hubungan dengan lawan jenis. Bagaiman kehidupan Meg, Jo, Beth, dan Amy March saat besar? Apakah di antara mereka akhirnya terlibat dalam cinta dengan satu laki-laki yang sama? Baca juga: Film Eagle Eye, Telepon Misterius yang Memberi Kejutan Film Little Women karya sutradara Greta Gerwig masuk dalam enam kategori Piala Oscar 2020 yakni film terbaik, pemeran utama wanita terbaik, pemeran pendukung wanita terbaik, skenario adaptasi terbaik, tata musik terbaik, dan tata kostum terbaik. Namun Film Little Women hanya bisa membawa pulang satu piala yakni kostum terbaik di ajang bergengsi tersebut.