JAKARTA – Keberhasilan Tiara untuk segera menjajakkan kaki di babak Grand Final Indonesian Idol X di luar prediksi para juri. Terlebih saat membandingkan kemampuan bernyanyi Tiara saat ini dan ketika gadis 18 tahun itu mengikuti audisi pada Oktober 2019 lalu.

Tampil perdana di hadapan para juri, Tiara membawakan lagu Could It Be yang dipopulerkan oleh Raisa. Kedatangan Tiara pun disambut oleh Anang Hermansyah lantaran keduanya berasal dari kota yang sama yakni Jember.

Setelah Tiara membawakan lagu tersebut, Bunga Citra Lestari sebagai salah satu juri menilai jika suara gadis berambut panjang itu mirip dengan Raisa. Hal itu juga dibenarkan oleh Maia Estianty.

Sayangnya, kemiripan suaranya dengan Raisa itu menjadi sebuah catatan tersendiri yang diungkapkan oleh Maia Estianty. Maia meminta agar Tiara lebih tampil sebagai diri sendiri.

“Materinya sih bagus, ada bahan menjadi komersil, cuma belum matang saja. Kalau bisa jangan sama-samain sama Raisa karena Indonesia sudah punya Raisa, jadilah diri kamu sendiri Tiara,” kata Maia Estianty.

Maia pun kemudian memberikan ‘no’ untuk Tiara. Menurut Maia, Tiara masih harus mengasah bakatnya dan bisa lebih baik dalam hitungan satu sampai dua tahun ke depan. “Kamu sebenarnya bagus. Mungkin tahun depan, dua tahun lagi kalau kamu latihan setiap hari. Aku rasa kamu bakalan matang, kamu punya bahan sangat bagus tapi aku beri kamu no,” lanjut isri Irwan Mussry ini. Baca Juga: Afgan Sedih Dengar BCL Pesan Makam Berdampingan dengan Ashraf Sinclair Janinnya Alami Kelainan Jantung, Istri Gilang Dirga Terpaksa Lakukan Aborsi Selain Maia Estianty, Ari Lasso pun memberikan ‘no’ untuk Tiara. Menurut Ari Lasso, masih banyak catatan yang harus dibenahi oleh Tiara. “Tiara, masih banyak catatan, ini catatan dari aku jadi aku kasih kamu no,” kata Ari Lasso. Ketika Tiara terancam gagal masuk ke babak selanjutnya, Judika pun bergerak cepat. Juri berdarah Batak tersebut memberikan Titanium Ticket untuk Tiara Anugrah.