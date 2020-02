SEOUL - Agensi Ha Jung Woo, Walkhouse Company membantah tuduhan jika aktor Along With The Gods ini menyalahgunakan propofol. Ia hanya menggunakan obat tersebut sebagai bagian dari prosedur klinik kecantikan.

Melalui keterangan resminya Walkhouse Company menjelaskan, Ha Jung Woo mendatangi sebuah klinik guna menyembuhkan bekas luka di wajahnya. Perawatan itu dilakukan selama 10 kali sejak Januari hingga September 2019.

Selama menjalani perawatan, direktur klinik tersebut menilai akan lebih baik jika pasien harus ditidurkan. Dalam hal ini, maka digunakan lah propofol, yang memang berfungsi sebagai anastesi dan obat bius.

Di Korea Selatan, propofol hanya boleh digunakan untuk keperluan operasi. Penggunaan di luar prosedur bedah dianggap sebagai sebuah tindakan ilegal.

"Sama sekali tidak ada penyalahgunaan obat. Setelah melihat hasilnya, dia (Ha Jung Woo) berhenti mengunjungi klinik itu pada musim gugur kemarin," jelas Walkhouse Company pada 18 Februari 2020, seperti dikutip dari Soompi.

Sebelumnya, SBS News melaporkan, aktor Korea Selatan berinisial A dan 10 lainnya diciduk polisi. Mereka diduga menerima propofol dengan takaran yang tak wajar di klinik kecantikan kawasan Gangnam, Seoul, Korea Selatan.

Selain membantah penyalahgunaan propofol, agensi juga menglarifikasi tuduhan Ha Jung Woo melakukan perawatan dengan menggunakan nama adiknya. Sempat beredar kabar bahwa Ha Jung Woo menggunakan nama sang adik, Kim Young Hoon saat melakukan perawatan.

"Sejak awal direktur klinik menganjurkan privasi. Ia (Ha Jung Woo) juga diminta mengenakan penutup wajah dan topi saat datang ke sana," imbuh agensi aktor 41 tahun ini.

(LID)