JAKARTA - Berpulangnya Ashraf Sinclair menjadi kabar mengejutkan bagi banyak pihak, termasuk penyanyi Gisella Anastasia alias Gisel. Kejadian itu, menjadi momen baginya untuk melakukan refleksi diri.

"Note to myself: That is why we have to live life to the fullest (Catatan untuk diri sendiri: Ini alasan kenapa kita harus menjalani hidup sebaik mungkin). Karena kita benar-benar enggak tahu tentang hari esok,” kata Gisel dalam unggahannya pada 18 Februari 2020.

Mantan istri Gading Marten tersebut mengungkapkan bahwa Tuhan mengendalikan segala hal. “Waktu Tuhan pasti yang terbaik walau kadang tak mudah (untuk) dimengerti. Yes, itu benar. Karena itu, penting menjadi yang terbaik dalam setiap kesempatan,” ungkapnya.

Tak hanya mengusahakan yang terbaik, Gisel berusaha bangkit dari keterpurukan dan membuka pintu maaf bagi orang-orang yang menyakitinya. Dia juga bersyukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya.

Ashraf Sinclair mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit MMC, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 18 Februari 2020, sekitar pukul 04.50 WIB. Sang aktor diduga meninggal karena serangan jantung.*

(SIS)