JAKARTA - Christian Bautista mengungkapkan belasungkawa atas berpulangnya suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair. Lewat InstaStory, penyanyi asal Filipina itu mengungkapkan pendapatnya tentang sosok aktor 40 tahun tersebut.

“@katramnani Bautista dan saya, mendoakan dan turut berduka cita untuk @bclsinclair dan seluruh keluarga. @ashrafsinclair adalah pria yang baik,” ujar Bautista dalam unggahan tersebut.

Aktor Ashraf Sinclair mengembuskan napas terakhirnya akibat serangan jantung, pada 18 Februari 2020, sekitar pukul 04.50 WIB. Sebelum meninggal dunia, dia sempat pingsan di rumah dan menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sementara persahabatan BCL dengan Christian Bautista terjalin berkat proyek duet keduanya pada 2011. Kala itu keduanya berkolaborasi menyanyikan lagu Tetaplah Dihatiku.

Persahabatan mereka bahkan diketahui terus berlanjut kini. Bahkan, BCL dan mendiang suaminya sempat menghadiri resepsi pernikahan pelantun The Way You Look At Me tersebut pada November 2018.*

(SIS)