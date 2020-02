JAKARTA - Film Bad Boys for Life merupakan seri ketiga dari film Bad Boys yang pertama kali dirilis 7 April 1995. Kali ini, aksi seru diselingi kocak Will Smith dan Martin Lawrence kembali menghibur penonton.

Film Bad Boys for Life bermula dari aksi kaburnya narapidana bernama Isabel Aretas (Kate Del Castillo) di penjara Meksiko. Dibantu oleh putranya Armando (Jacob Scipio) mereka bermaksud untuk balas dendam atas kematian sang suami, Benito.

Sasaran mereka yakni detektif Mike Lowrey (Will Smith). Dia dianggap bertanggung jawab. Di sisi lain, Mike sedang menjalankan program Advanced Miami Metro Operations (AMMO) atau mempekerjakan tim perwira yang lebih muda.

Baca juga: Escape Plane, Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger Kolaborasi Keluar Penjara

Sedangkan Detektif Marcus Burnett (Martin Lawrence) di Film Bad Boys for Life, memilih untuk pensiun karena sudah terlalu tua untuk hal-hal gila. Ia pun meminta Mike untuk tenang dalam segala situasi, meskipun dia tidak setuju.

Saat berada di luar, tiba-tiba Mike ditembak oleh Armando. Dia pun bergegas pergi ketika para petugas membantu Mike. Enam bulan masa penyembuhan, Mike bermaksud untuk mencari tahu siapa yang menembak dirinya.

Baca juga: Toko Barang Mantan, Reza Rahadian Harus Berurusan dengan Mantan

Berhasilkah Mike mengungkap jaringan Armando dan mengembalikan Isabel Aretas ke penjara? Apakah setelah misi berhasil mereka akan tetap pensiun?

Film Bad Boys for Life disutradarai oleh Adil El Arbi dan Bilall Fallah. Film Bad Boys for Life dibintangi di antaranya Will Smith, Martin Lawrence, dan Vanessa Hudgens.