JAKARTA - Usia anak pertama pasangan Siti Nurhaliza dan Datuk Khalid Mohammed Jiwa, diketahui sudah hampir memasuki 2 tahun. Gadis kecil yang dilahirkan pada Maret 2018 lalu tersebut bahkan kini telah tumbuh menjadi seorang anak yang pintas dan juga menggemaskan.

Diusianya yang sudah menginjak 2 tahun, pelantun Cindai ini nampaknya siap untuk memberikan Siti Aafiyah adik lagi. Bahkan hal tersebut nampak diungkapkan oleh salah satu akun penggemar dari Siti Nurhaliza.

"Hope that the IVF process will go smoothly and Aafiyah gets a little sibling ASAP, inshallah. #YesIamAMuslimToo Also swipe left to listen what Aafiyah is listening to #GettingIntoTheSpirit," tulis akun @ctdk.austria.

Meski unggahan tersebut bukan ditulis oleh dirinya sendiri, Siti Nurhaliza nampaknya tak membantah kebenaran kabar itu. Ia justru nampak menanggapi dengan ramah unggahan dari penggemarnya tersebut.

"hahahahaha.. big sister," respon Siti Nurhaliza.

Unggahan tersebut diketahui mendapatkan respon dari para penggemar wanita 41 tahun tersebut. Mereka bahkan mengamini doa agar idola mereka bisa kembali memiliki momongan.

"Aamiin Aamiin Ya Robbal A’lamiin," tulis "nursarinah.

"Moga dprmudhkn dan selamat," tulis eny6032.

