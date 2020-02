JAKARTA - Polisi membeberkan harga obat psikotropika jenis Riklona yang didapat Lucinta Luna dari IF atau Flo. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Lucinta menebus obat tersebut dengan harga Rp500 ribu.

“Sesuai dengan resep sekitar Rp500 ribu,” ujar Kombes Yusri di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat (14/2/2020).

Sebelumnya, polisi mengumumkan IF atau Flo sebagai pemasok obat Lucinta Luna. Saat diamankan di kediamannya pada 12 Februari 2020, IF kedapatan menyimpan obat jenis Riklona.

“Ada 18 butir Riklona yang ada padanya,” kata Kombes Yusri.

Sementara mengenai kaitannya dengan Lucinta Luna, polisi mengatakan bahwa pedangdut 30 tahun itu sudah beberapa kali menerima obat jenis Riklona dari IF.

“LL menerima dari IF sekitar tiga kali. Tapi yang ke dokter adalah IF. IF yang pergi, LL yang menggunakan,” jelas Kombes Yusri.

