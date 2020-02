SEOUL - Kang Han Na menjadi aktor terbaru yang bergabung dalam drama Sandbox. Dia akan berperan sebagai Won In Jae, seorang bos sebuah perusahaan lulusan universitas ternama di University of Pennsylvania.

Tak hanya punya riwayat pendidikan mumpuni, Won In Jae juga dikenal cantik dan berasal dari keluarga kaya. Kembali ke Korea Selatan, dia kemudian meraih kesuksesan dengan mendirikan sebuah perusahaan startup.

Banyak yang mengira, Won In Jae terlalu muda untuk meraih kesuksesan. Namun dia memastikan bahwa semua itu didapatkannya dengan kerja keras. Di balik semua itu, dia masih harus menghadapi permasalahan keluarga.

Selain Kang Han Na dan Kim Seon Ho, Suzy dan Nam Joo Hyun dikabarkan masih dalam tahap negosiasi untuk memerankan Sandbox. Kim Seon Ho akan berperan sebagai Han Ji Pyeong, supervisor di SH Venture Investment Firm.

Ini menjadi proyek layar kaca terbaru bagi Kang Han Na, setelah menyelesaikan drama pendek berjudul Woman who Bleeds from Her Ears pada Desember 2019. Dia juga menjadi radio DJ di KBS Cool FM.

Drama Sandbox berkisah tentang sekumpulan orang yang mendirikan perusahaan start-up. Skenario drama ini digarap oleh Park Hye Ryun (While You were Sleeping) dan diarahkan oleh Oh Choong Hwan (Hotel Del Luna).

Serial itu dijadwalkan tayang pada semester II 2020.*

