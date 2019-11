SEOUL - Bae Suzy dan Nam Joo Hyuk berpotensi untuk beradu akting dalam drama baru tvN, Sandbox (judul sementara). Agensi kedua aktor tersebut mengungkapkan, artisnya mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran itu.

Drama Sandbox berkisah tentang seorang perempuan yang menjadikan Steve Jobs sebagai cinta pertamanya. Cinta itu bahkan membawanya pada impian untuk membangun sebuah perusahaan teknologi.

Suzy ditawari untuk memerankan karakter Seo Dal Mi, seorang perempuan yang drop out dari kampusnya dan memilih bekerja serabutan. Dia berambisi, membangun sebuah perusahaan start-up di masa depan.

Seo Dal Mi enggan kalah dari kakak perempuannya yang menjalani hidup sebagai chaebol (pewaris tahta keluarga kaya). Sementara dia menanggalkan semua kenyamanan hidupnya demi merealisasikan mimpi tersebut.

Di lain pihak, Nam Joo Hyuk dipercaya untuk menghidupkan karakter Nam Do San, pendiri Samsan Tech. Berbeda dari pria kebanyakan, Nam yang pernah menjuarai Olimpiade Matematika itu, sangat menyukai coding dan merajut.

Jika Suzy dan Nam Joo Hyuk menerima tawaran membintangi Sandbox, ini akan menjadi proyek kolaborasi perdana keduanya. Skenario drama ini akan dipegang oleh Park Hye Ryun yang pernah bekerjasama dengan Suzy dalam Dream High dan While You were Sleeping.

Penulis Park Hye Ryun akan berkolaborasi dengan sutradara Oh Choong Hwan yang sukses menggarap Hotel Del Luna beberapa waktu lalu. Sutradara Oh juga orang di balik sukses drama Doctors dan While You were Sleeping.

Soompi melaporkan, tvN akan mulai menayangkan drama Sandbox pada Mei 2020. Hingga kini, belum diketahui kapan produksi drama tersebut akan dimulai.*

