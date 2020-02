JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Shandy Aulia dan David Harbowo. Setelah menantikan cukup lama, Shandy akhirnya melahirkan anak pertamanya hari ini, Kamis (13/2/2020).

Kabar bahagia kelahiran anak pertama Shandy Aulia disebarkan lewat akun Instagramnya. Dalam foto unggahan terbarunya, Shandy memperlihatkan tangan kecil anaknya yang hingga saat ini masih dirahasiakan namanya.

"Oh little hands stole my heart," tulisnya pada caption foto tersebut.

Ucapan selamat pun berdatangan dari rekan kerja Shandy Aulia. Para netizen ikut merayakan kebahagiaan atas kelahiran anak pertama dari pasangan yang menikah pada 12 Desember 2011 itu.

"Congratulations Shan! Have a lovely motherhood," tulis Acha Septriasa.

"Ka, selamat ya! I'm so happy for you," tulis Prilly Latuconsina.

Seperti diketahui, Shandy Aulia dan David Harbowo menikah pada 12 Desember 2011. Delapan tahun lebih menikah, kebahagiaan Shandy Aulia dan David Harbowo semakin lengkap dengan kehadiran anak pertama.

