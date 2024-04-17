Shandy Aulia Berjilbab saat Kunjungi Masjid Sheikh Zayed, Ramai Didoakan Dapat Hidayah

ABU DHABI - Aktris Shandy Aulia diketahui tengah berlibur di Uni Emirat Arab. Setelah sempat menghabiskan waktu di Dubai, dia juga diketahui mengunjungi Masjid Raya Sheikh Zayed yang berlokasi di Abu Dhabi.

Dalam video yang diunggahnya pada 16 April 2024, Shandy terlihat mengenakan dress hitam dengan kerudung berwarna senada. Bersama unggahan itu, dia menuliskan caption “Masya Allah” dengan emoji hati berwarna hitam.

BACA JUGA: Potret Shandy Aulia Pakai Baju Muslim saat Liburan ke Dubai

Pada unggahan berbeda, ibu satu anak tersebut kembali mengunggah foto saat berada di pelataran Masjid Raya Sheikh Zayed. Dua unggahan tersebut, kemudian ramai dikomentari warganet.

Sebagian berharap, Shandy Aulia mendapat hidayah dan memeluk agama Islam sesuai harapan ayah kandungnya, Kemas Yusuf Effendy. “Yuk, login yuk ikut papa dan saudara-saudaramu,” ujar akun @wulaaanggg.

Harapan senada juga diungkap @sonii4454 yang mengatakan, “Semoga Mbak Shandy Aulia mendapat hidayah dari Allah SWT.” Akun @diana_umar_alaydrus menambahkan, “Bismillah, agar benar terpanggil untuk memeluk agama Islam.”

Meski tak sedikit yang berharap Shandy Aulia menjadi mualaf, namun beberapa netizen menilai, agama adalah privasi seseorang. “Kepercayaan dan agama orang malah diributin. Agama itu hak asasi tiap manusia,” kata @_donnyadams.

BACA JUGA: 3 Pria Tampan yang Diisukan Dekat dengan Eca Aura

Ada pula warganet yang meluruskan alasan Shandy Aulia berkerudung saat mengunjungi Masjid Raya Sheikh Zayed. “FYI: Perempuan yang memasuki kawasan masjid ini memang harus menutup kepala. Sama seperti Masjid Raya Padang dan masjid lainnya,” tutur @ceo_nezzmgskincare.

Shandy Aulia memang terlahir di keluarga beda agama. Sang ayah, Kemas Yusuf Effendy adalah seorang muslim sementara ibunya, Elsye Dopong merupakan penganut agama Kristen.