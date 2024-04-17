Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shandy Aulia Berjilbab saat Kunjungi Masjid Sheikh Zayed, Ramai Didoakan Dapat Hidayah

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |12:10 WIB
Shandy Aulia Berjilbab saat Kunjungi Masjid Sheikh Zayed, Ramai Didoakan Dapat Hidayah
Shandy Aulia berjilbab saat kunjungi Masjid Raya Sheikh Zayed, Abu Dhabi. (Foto: Instagram/@shandyaulia)
A
A
A

ABU DHABI - Aktris Shandy Aulia diketahui tengah berlibur di Uni Emirat Arab. Setelah sempat menghabiskan waktu di Dubai, dia juga diketahui mengunjungi Masjid Raya Sheikh Zayed yang berlokasi di Abu Dhabi. 

Dalam video yang diunggahnya pada 16 April 2024, Shandy terlihat mengenakan dress hitam dengan kerudung berwarna senada. Bersama unggahan itu, dia menuliskan caption “Masya Allah” dengan emoji hati berwarna hitam.

Pada unggahan berbeda, ibu satu anak tersebut kembali mengunggah foto saat berada di pelataran Masjid Raya Sheikh Zayed. Dua unggahan tersebut, kemudian ramai dikomentari warganet. 

Sebagian berharap, Shandy Aulia mendapat hidayah dan memeluk agama Islam sesuai harapan ayah kandungnya, Kemas Yusuf Effendy. “Yuk, login yuk ikut papa dan saudara-saudaramu,” ujar akun @wulaaanggg. 

Shandy Aulia berjilbab saat mengunjungi Masjid Raya Sheikh Zayed, Abu Dhabi. (Foto: Instagram/@shandyaulia)

Harapan senada juga diungkap @sonii4454 yang mengatakan, “Semoga Mbak Shandy Aulia mendapat hidayah dari Allah SWT.” Akun @diana_umar_alaydrus menambahkan, “Bismillah, agar benar terpanggil untuk memeluk agama Islam.” 

Meski tak sedikit yang berharap Shandy Aulia menjadi mualaf, namun beberapa netizen menilai, agama adalah privasi seseorang. “Kepercayaan dan agama orang malah diributin. Agama itu hak asasi tiap manusia,” kata @_donnyadams.

Ada pula warganet yang meluruskan alasan Shandy Aulia berkerudung saat mengunjungi Masjid Raya Sheikh Zayed. “FYI: Perempuan yang memasuki kawasan masjid ini memang harus menutup kepala. Sama seperti Masjid Raya Padang dan masjid lainnya,” tutur @ceo_nezzmgskincare. 

Shandy Aulia memang terlahir di keluarga beda agama. Sang ayah, Kemas Yusuf Effendy adalah seorang muslim sementara ibunya, Elsye Dopong merupakan penganut agama Kristen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177307/shandy_aulia-PWLX_large.jpg
Shandy Aulia Gunakan Jasa MUA demi Punya Foto Paspor yang Proper 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082990/shandy_aulia-zAnR_large.jpg
Seksinya Shandy Aulia Main Golf, Tampil Chic dengan Rok Mini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/194/3054155/shandy_aulia-RfPB_large.jpg
OOTD Shandy Aulia dalam Balutan Kebaya, Anggun Bagai Bidadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997324/shandy-aulia-unggah-momen-dubai-diterjang-badai-dahsyat-Vnr6RZAlth.jpg
Shandy Aulia Unggah Momen Dubai Diterjang Badai Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/33/2995131/potret-shandy-aulia-pakai-baju-muslim-saat-liburan-ke-dubai-LxSv9d81Qh.jpg
Potret Shandy Aulia Pakai Baju Muslim saat Liburan ke Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/33/2962038/fokus-bisnis-usai-bercerai-shandy-aulia-akhirnya-buka-gerai-pakaian-offline-FixcXactH4.jpg
Fokus Bisnis Usai Bercerai, Shandy Aulia Akhirnya Buka Gerai Pakaian Offline
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement