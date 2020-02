JAKARTA - Aktris Shandy Aulia saat ini tengah menanti kelahiran buah hatinya. Usia kehamilan Shandy telah memasuki 39 minggu, dimana seharusnya ia sudah mulai mengalami kontraksi dan melahirkan anak pertamanya itu.

Melalui akun Instagram pribadinya, hingga kini istri dari David Herbowo ini mengaku masih sabar menunggu kehadiran buah hatinya. Bukan panik, bintang film 308 ini justru terlihat santai dan membebaskan anaknya untuk lahir kapanpun ia mau.

"Baby @shandydavidlittlejoy loading 99% Tapi masih betah di perut mommynya," tulis Shandy Aulia.

Baca Juga:

- Cemburu dengan Suami, Shandy Aulia: Baru Tahu Perut Bisa Kalahin Bibir

- Judika dan Lyodra Nyanyikan The Prayer, Juri Indonesian Idol Terhipnotis

"It’s ok baby senyamannya baby aja mau keluarnya kapan. Mommy daddy menantimu dengan suka cita! See you soon love @shandydavidlittlejoy," sambungnya.

Memasuki akhir kehamilan, penampilan Shandy Aulia justru terlihat semakin memukau. Tak jarang ia mendapatkan pujian dari rekan-rekannya sesama selebriti terkait kecantikan wajahnya.

"Cantik banget bumiiiiil," puji Tasya Kamila.

"Cantikkkk," sambung Alice Norin.

(LID)