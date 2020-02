LONDON - Signature Entertainment merilis trailer resmi film fantasi laga terbaru mereka, The Iron Mask. Film tersebut merupakan lanjutan dari The Forbidden Kingdom (2014), proyek yang diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Nikolai Gogol.

Dalam trailer tersebut, Master (Jackie Chan) terkurung di dalam Tower of London, Inggris dengan tangan terantai. Selanjutnya terdengar suara James Hook (Arnold Schwarzenegger), tentara kerajaan Inggris.

“Dalam 500 tahun terakhir, tak ada orang yang bisa melarikan diri dari penjara ini. Kau (Master) tak akan bisa ke mana-mana. Karena ini adalah The Tower,” kata Hook dalam trailer tersebut.

Adegan selanjutnya, terlihat James Hook menantang Master untuk bertarung. Dia mengaku telah menunggu pertarungan itu sejak lama. Hal menarik dalam trailer itu adalah teknik grafis memikat dalam film tersebut.

Baca juga: Jackie Chan Hadiahkan Rp2,6 Miliar untuk Pengembangan Vaksin Corona

Berlatar abad ke-18, The Iron Mask berkisah tentang seorang petualang asal Inggris bernama Jonathan Green yang melakukan perjalanan dari Rusia ke China. Sepanjang perjalanan itu, dia harus berhadapan dengan raja naga dan sihir hitam.

Aktor Jason Flemyng dan Charles Dance akan kembali berperan sebagai Jonathan Green dan Lord Dudley seperti di film pertama. Bersama mereka, bergabung Jackie Chan yang akan menghidupkan lakon sang Master dan Arnold Schwarzenegger sebagai James Hook. Oleg Stepchenko akan menduduki kursi sutradara The Iron Mask. Bersama Alexey Petrukhin dan Dmitri Palees, dia akan menulis skenario The Iron Mask. Sementara Gleb Fetisov, Petrukhin, dan Sergey Sozanovsky berperan sebagai produser. Film The Iron Mask akan debut di bioskop Inggris pada 10 April mendatang. Intip detail trailernya berikut ini.* Baca juga: Kata Ahli Forensik soal Temuan Janggal pada Jasad Putri Karen Pooroe