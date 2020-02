JAKARTA - Raline Shah berhasil membuat publik iri lantaran kebersamaannya dengan para pemain film Parasite di Academy Awards ke-92 belum lama ini. Namun momen tersebut bukanlah hal asing bagi perempuan 34 tahun tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Raline sudah sering memperlihatkan kebersamaannya dengan para bintang internasional lainnya. Siapa sajakah mereka? Simak ulasan Okezone berikut ini.

1. Will Smith dan Tom Holland

Raline Shah ternyata pernah hadir dalam peluncuran perdana film Spies in Disguise di El Capitan Theatre Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, ia berfoto dengan para bintang film animasi tersebut di antaranya Will Smith dan Tom Holland. Ia juga mengabadikan foto bersama penyanyi Niki Zefanya dan musisi Mark Ronson.

2. Rami Malek

Demam film Bohemian Rhapsody membuat nama Rami Malek yang berperan sebagai Freddie Mercury sempat menjadi perbincangan hangat. Beruntungya, Raline juga sempat bertemu aktor 38 tahun tersebut dan mengabadikan momen bersama pada Januari 2019 lalu.

3. Bradley Cooper dan Lady Gaga

Raline Shah juga pernah mengunjungi premiere film The Star is Born pada September 2018 lalu di Shrine Auditorium di Los Angeles, Amerika Serikat. Tanpa ragu, perempuan asal Medan itu selfie bersama para bintang The Star is Born, yakni aktor Bradley Cooper dan Lady Gaga.

4. Kevin Heart

Komedian Kevin Hart juga menjadi salah satu bintang yang pernah berfoto dengan Raline Shah. Berdasarkan keterangan yang ditulis Raline, mereka bertemu saat gym di hotel di kawasan New York, Amerika Serikat pada Juli 2018 lalu.

5. Bella Hadid

Ketika kecantikan Raline Shah dan Bella Hadid bersatu dalam sebuah foto maka hasilnya akan luar biasa. Dalam potret yang dibagikan pada November 2017 ini, Raline dan model Victoria Secret itu bak sahabat dekat. Kebersamaan mereka pun menuai beragam pujian dari para netter.