SEOUL – Aktor Boys Over Flower Kim Bum memulai masa wajib militer sebagai tenaga pelayanan publik, sejak 26 April 2018. King Kong by Starship, agensi sang aktor, mengungkapkan, kalau artisnya tersebut terpaksa menjadi tenaga pelayanan publik akibat mengidap radang sendi turunan.

Kim Bum, menurut agensinya tersebut, diketahui mengidap penyakit itu dan menjalani perawatan kesehatan berkelanjutan sejak berusia 20 tahun. “Untuk menjaga kesehatannya, Kim Bum rutin mengonsumsi obat-obatan dan berolahraga,” ungkap King Kong by Starship seperti dilansir dari Soompi, Jumat (4/5/2018).

Baca juga: Sebulan Berkenalan, Oh Yeon Seo Resmi Pacari Kim Bum



Akibat penyakit itu, berat badan Kim Bum kerap mengalami turun naik secara signifikan selama bertahun-tahun. Hal itu, menurut Koreaboo, terjadi akibat perawatan kesehatan yang dijalaninya. Selain penyakit turunan tersebut, Kim Bum juga pernah mengalami kecelakaan mobil pada 2009. Insiden itu, membuatnya mendapatkan luka-luka kecil.

Perihal wamil itu sempat diungkapkan Kim Bum dalam wawancaranya dengan High Cut, pada 12 April 2018. Akibat penyakit itu, dia bahkan harus dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Kim Bum melanjutkan, pada awal usia 20-an dia sempat bertanya-tanya apakah dengan kondisi tersebut dia bisa menjalankan wamil di masa depan?

Dalam masa-masa terberat dalam hidupnya tersebut, Kim Bum mengaku, beruntung bisa terlibat dalam Padam Padam: The Sound of His and Her Heartbeats. Drama itu, menurut Kim, memberikan kesan mendalam baginya. Pasalnya, drama itu mengajari dia tentang pentingnya waktu dan keberadaan orang-orang terdekatnya.

Pemilik nama asli Kim Sang Bum itu mencuri perhatian publik melalui perannya dalam serial Boys Over Flowers, pada 2009. Sekitar 4 tahun kemudian, Kim kembali menjadi buah bibir fans berkat memacari aktris Moon Geun Young, lawan mainnya dalam Goddess of Fore. Namun 7 bulan setelah hubungan mereka terkuak ke publik, keduanya dikabarkan mengakhiri hubungan tersebut.

Baca juga: Vakum 3 Tahun, Kim Bum Akan Beradu Akting dengan Kim Ji-won dalam Detective K

Lepas dari Moon Geun Young, Kim Bum diketahui lama tak berpacaran. Proyek aktingnya pun tak banyak terdengar. Namun pada 29 Maret 2018, Kim Bum diketahui menjalin asmara dengan aktris Hwayugi, Oh Yeon Seo.

Hubungan kedua aktor tersebut terbilang cinta kilat. Pasalnya, keduanya diketahui berpacaran kurang dari sebulan setelah berkenalan. Pasangan ini bertemu lewat beberapa teman dekat mereka.

(SIS)