JAKARTA - Taika Waititi berhasil memperoleh piala Oscar perdananya dalam Academy Award ke-92. Lewat ajang tersebut, Waititi dinobatkan sebagai sutradara terbaik lewat film Jojo Rabbit.

Taika Waititi sendiri merupakan seorang sutradara, penulis naskah, aktor serta komedian asal Selandia Baru. Sebelum Jojo Rabbit, Waititi juga pernah dinominasikan untuk Piala Oscar lewat film pendek Two Cars, One Night pada tahun 2004.

Waititi mengawali kariernya sebagai anggota ansambel So You're a Man sejak kuliah di Victoria University. Grup ansambel itu pun berhasil melakukan tur di Selandia Baru dan Australia.

Selain itu, Taika Waititi juga menjadi bagian dari duo komedian The Humourbeasts bersama Jemaine Clement. Grup itu pun berhasil menyabet penghargaan komedi tertinggi di Selandia Baru, Billy T Award pada 1999.

Tak hanya ansambel dan komedi, Waititi juga menginjakkan kariernya di bidang akting. Dia memenangkan penghargaan film lokal untuk karyanya sebagai salah satu siswa dalam film Dunedin, Scarfies (1999) dan berperan dalam film Snakeskin (2001) serta serial TV The Strip (2002–03).

Sepanjang kariernya, Waititi setidaknya sudah menyutradarai 8 film serta 6 film pendek meliputi What We Do in the Shadows, Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok, dan Hunt for the Wilderpeople. Sementara untuk berakting, sutradara kelahiran Selandia Baru, 16 Agustus 1975 itu sudah bermain dalam 19 film termasuk film-film garapannya.

